ओडिशा के नए राज्यपाल के बयान पर सियासी घमासान, BJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल; ब्रज मोहन राम ने दी सफाई

Odisha Governor Braj Mohan Ram : भुवनेश्वर। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रज मोहन राम के भाजपा संगठन को मजबूत करने संबंधी कथित बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस ने उनके बयान पर सवाल उठाते हुए इसे राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। बीजद नेता भृगु बक्सीपात्रा ने राष्ट्रपति से राज्यपाल के नाम को वापस लेने की मांग की है। वहीं, ब्रज मोहन राम ने बयान का खंडन करते हुए कहा कि वे किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करेंगे और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।