गन्ना किसानों की मांगों पर केंद्र ने बनाई समिति, बीवाई विजयेंद्र ने मोदी सरकार का जताया आभार

BJP On Sugarcane Farmers Committee: कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्रने गन्ना किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए समिति गठित करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। विजयेंद्र ने कहा कि किसानों की मांगों पर सकारात्मक पहल से उनकी समस्याओं का व्यापक समाधान निकालने में मदद मिलेगी।