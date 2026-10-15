विरोध-प्रदर्शन के दौरान छेड़छाड़ का आरोप, महिला पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

Supreme Court order: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार को किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि पत्रकार की शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी ने SC/ST एक्ट के तहत दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।