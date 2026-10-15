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विरोध-प्रदर्शन के दौरान छेड़छाड़ का आरोप, महिला पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

molestation allegations: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार को कठोर कार्रवाई से सुरक्षा देने का निर्देश दिया। जानिए अदालत में क्या दलीलें दी गईं।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Oct 15, 2026

police officer molestation case

महिला पत्रकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुरक्षा का आदेश Photo Source@ANI

Supreme Court order: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान एक पुलिस अधिकारी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार को किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी जाए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने बताया कि पत्रकार की शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जबकि संबंधित पुलिस अधिकारी ने SC/ST एक्ट के तहत दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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Updated on:

15 Oct 2026 02:17 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:17 pm

Hindi News / National News / विरोध-प्रदर्शन के दौरान छेड़छाड़ का आरोप, महिला पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

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