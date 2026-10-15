India AI Impact Summit 2026: ग्लोबल एआई रेस में कहां खड़ा है भारत?

India AI Mission Budget 2026: नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026' में वैश्विक प्रौद्योगिकी की नई बिसात बिछ चुकी है। समिट के मंच से भारत ने दुनिया को यह संदेश तो दे दिया कि वह वैश्विक एआई कंप्यूट और डेटा वर्कलोड का सबसे बड़ा केंद्र बनना चाहता है, लेकिन असली चिंता यह है कि क्या हम दूसरों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चलाने तक सीमित रहेंगे? एआई समिट की विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट और बजटीय आंकड़ों की पड़ताल से खुलासा हुआ है कि भारत तकनीक की इस ऐतिहासिक दौड़ में खुद के शक्तिशाली मॉडल बनाने के बजाय केवल 'होस्टिंग' और 'एग्जीक्यूशन' लेयर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।