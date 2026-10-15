शराब तस्करों के हमले में सिपाही की मौत पर भड़के पप्पू यादव, बोले- बिहार में सब भगवान भरोसे

पप्पू यादव ने कहा कि जहां नफरत फैली हो और संविधान को कमजोर किया जा रहा हो, ऐसे देश में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। राजनीति अब पैसे, अपराध, माफिया नेटवर्क और शोषण से चलने लगी है। एमएलसी, एमएलए और सांसद चुनावों के लिए टिकट पाने वाले उम्मीदवारों को ही देख लीजिए। इनमें से कई लोगों के संबंध रेत, शराब और ड्रग माफियाओं से हैं। हर नेता के साथ ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं। जब सिस्टम पर अपराधियों और माफियाओं का दबदबा हो, तो ऐसी घटनाएं होना तय है।