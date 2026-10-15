Abhijeet Dipke on Gyanesh Kumar : अभिजीत दीपके की प्रेस-कॉन्फ्रेंस में हंगामा, CJP ने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर केंद्र को घेरा

Abhijeet Dipke on Gyanesh Kumar : नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10-15 दिनों से दिल्ली में छात्र संगठन और युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें घसीटकर ले जाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरे, तो उन्हें भी हिरासत में लिया गया। इनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के अलावा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पिनराई विजयन जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।