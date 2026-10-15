Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव से पहले सचिन पायलट ने बनाई नई रणनीति, गैंगस्टर हिंसा के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात

बता दें कि 13 अक्टूबर को मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की 1गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई, जब वह एक मेडिकल स्टोर के मालिक से कथित तौर पर नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर सवाल कर रहे थे और सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बना रहे थे। इस घटना में मुख्य अभियुक्त अश्वनी कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।