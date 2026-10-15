बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- पेज को फिर से तुरंत बहाल करो

जस्टिस सी.एम. पूनाचा की बेंच ने अंतरिम आदेश में कहा कि जांच अधिकारी मेटा और उसकी भारतीय कंपनी को सूचित करें कि याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट बहाल किए जाएं। लेकिन 27 अगस्त के मजिस्ट्रेट आदेश वाले आपत्तिजनक लिंक किसी भी हाल में न लाए जाएं। अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भी जारी किया है और मामला 12 नवंबर को फिर सुनवाई के लिए रखा है।