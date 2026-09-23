Baramulla Terror Case: बारामूला में आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, आरोपी के दो मंजिला मकान पर UAPA का शिकंजा

UAPA Action Baramulla: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई को एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरोपी की संपत्ति पर कानूनी शिकंजा कसा है। शेरी इलाके के नामबलान गांव में स्थित दो मंजिला मकान को UAPA के तहत अटैच किया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच में प्रथम दृष्टया इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह और जरूरी लॉजिस्टिक मदद देने के लिए किए जाने के संकेत मिले। कार्रवाई का उद्देश्य आतंकी ढांचे की आर्थिक और रसद व्यवस्था को कमजोर करना है।