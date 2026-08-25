बंगाल SIR विवाद: कितने नाम काटे? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगे आंकड़े, कहा- 2029 के चुनाव से पहले सब निपटाना होगा

चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि अपीलें जल्दी निपटाने के लिए क्या सुझाव और बदलाव किए जा रहे हैं, वो भी बताएं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि करीब 38 लाख अपीलें दाखिल हुई हैं। इनमें से सिर्फ 7 लाख उन लोगों की हैं जिनके नाम कट गए। बाकी 31 लाख अपीलें नाम जोड़ने का विरोध करने वालों या आयोग की तरफ से हैं।