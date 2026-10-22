बिहार में शराबबंदी के 10 साल, अब ड्रग्स का बढ़ता जाल, 5 महीने में 9.29 लाख गोलियां जब्त

इस पूरी स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसकी चपेट में अब कम उम्र के किशोर और युवा आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कुछ सर्वेक्षणों और सरकारी रिपोर्टों में भी यह बात सामने आई है कि स्कूली छात्रों और सड़क पर रहने वाले बच्चों के बीच इनहेलेंट, गांजा और कफ सिरप का उपयोग बढ़ा है।

डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि युवा अक्सर दोस्तों के दबाव में या जिज्ञासावश इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वे इसके गंभीर आदी बन जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी स्वतंत्र नारकोटिक्स विंग और विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन कर इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, फिर भी इस समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए केवल पुलिसई कार्रवाई काफी नहीं है। इसके खिलाफ सामाजिक स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की भी उतनी ही जरूरत है।