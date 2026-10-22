कर्नाटक में BJP पीछे, JD(S) बनी शिवकुमार सरकार की सबसे बड़ी विरोधी; कुमारस्वामी ‘असली विपक्षी नेता’

JD(S) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुमारस्वामी का असली विपक्ष के नेता के रूप में उभरे हैं। पार्टी के नेता ने कहा कि डीके शिवकुमार के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंद्विता रही है। दोनों ही वोकालिग्गा समुदाय से आते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 2018-19 की कांग्रेस-JD(S) गठबंधन सरकार के दौरान थोड़े समय की सुलह को छोड़ दें, तो दोनों के बीच कभी नहीं बनी। इसके साथ ही, बीजेपी के कोई भी नेता भी हाल के दौर में कोई भी मुद्दा उठाने में सफल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आर अशोक या BJP प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के मुकाबले कुमारस्वामी की बात का वजन ज़्यादा होता है। इस खालीपन का फायदा JD(S) को मिला है, क्योंकि कुमारस्वामी मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाते हैं। वहीं, बीजेपी के नेताओं ने भी अंदरखाने यह बात मानी कि मुद्दे उन्होंने भी उठाए लेकिन वे उतने सफल नहीं रहे जितने पूर्व मुख्यमंत्री रहे।