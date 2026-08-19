बिहार के स्कूल में मिड-डे मील बना ‘जहर’! नमक की जगह डिटर्जेंट मिला, 34 बच्चे बीमार, AAP ने सरकार को घेरा

मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड स्थित परासी मध्य विद्यालय में अतिरिक्त नमक की जगह रसोइये ने नमक की जगह गलती से डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया। बताया जा रहा है कि रसोई में नमक और डिटर्जेंट पाउडर के डिब्बे एक ही स्थान पर रखे थे। ऐसे में रसोइये ने गलती से डिटर्जेंट पाउडर को नमक समझकर खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद बच्चों को चक्कर आने, उल्टी और पेट तथा गले में जलन की शिकायत हुई। हालात बिगड़ने पर सभी प्रभावित बच्चों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं।