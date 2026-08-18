बीजेपी ने घोषित किए तीन राज्यों के नए प्रभारी, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी

इन प्रभारियों की घोषणा से ठीक एक दिन पहले 17 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई केंद्रीय टीम का विस्तार किया था। इस टीम में वसुंधरा राजे, राम माधव और स्मृति ईरानी जैसे बड़े दिग्गजों को अहम भूमिकाएं दी गई हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और बी.एल. संतोष को फिर से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की इस नई टीम को अनुभव और युवा ऊर्जा का संतुलन माना जा रहा है।