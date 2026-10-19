BLA के हमले में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर सहित 7 जवानों की मौत, ISI ने इसका कनेक्शन भारत से जोड़ दिया

BLA attack on the Pakistani Army: बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को बड़ी चोट पहुंचाई है। BLA की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वॉड ने बलूचिस्तान प्रांत के पसनी के कुबरी इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के मेजर रैंक एक अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हुए। BLA ने दावा किया कि सेना के काफिले में तीन गाड़ियां थीं। इनमें से एक गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला किया गया।