Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर कई शहरों में होते धमाके, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

डॉ. शाहीन ने पूछताछ के दौरान समूह के वित्तीय नेटवर्क और संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Nov 13, 2025

दिल्ली में सोमवार को कार में विस्फोट हुआ था

दिल्ली में सोमवार को कार में विस्फोट हुआ था (Photo-IANS)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में गुरुवार को एजेंसियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक 6 दिसंबर को आतंकी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 शहरों में धमाके करना चाहते थे। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार, यह खुलासा डॉ. शाहीन सईद, उनके भाई डॉ. परवेज़ और डॉ. मुज़म्मिल ने पूछताछ के दौरान हुआ है। बता दें कि दिल्ली कार विस्फोट की घटना में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर योजनाबद्ध हमलों के लिए रुपये एकत्रित करने का आरोप है। 

20 लाख रुपये नकद जुटाए

ANI के मुताबिक डॉ. मुजम्मिल, डॉ. अदील, डॉ. उमर और शाहीन ने मिलकर करीब 20 लाख रुपये नकद जुटाए। यह रकम उमर को ऑपरेशन के खर्च के लिए दी गई। वहीं सूत्रों ने बताया कि इस धनराशि का इस्तेमाल कथित तौर पर गुरुग्राम, नूंह और आसपास के क्षेत्रों से आईईडी बनाने के लिए लगभग 3 लाख रुपये मूल्य के 20 क्विंटल एनपीके उर्वरक की खरीद के लिए किया गया था।

 डॉ. शाहीन ने पूछताछ में किया खुलासा

वहीं डॉ. शाहीन ने पूछताछ के दौरान समूह के वित्तीय नेटवर्क और संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए अन्य संदिग्धों से भी मॉड्यूल के संचालन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है।

अगस्त में हमला करने की थी योजना

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि आंतकियों की पहली योजना इस साल अगस्त माह में हमला करने की थी, लेकिन रसद संबंधी देरी के कारण तारीख को 6 दिसंबर कर दिया गया। हालांकि 6 शहरों के नाम स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन प्रमुख स्थानों पर पुलिस बलों को सुरक्षा, तलाशी और क्षेत्र की जांच के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है।

पुलिस ने चलाया अभियान

पुलवामा पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ अपने अभियान के तहत जिले भर में कई संदिग्ध स्थानों पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) चलाया। इन अभियानों का उद्देश्य गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना, निगरानी बढ़ाना और जन सुरक्षा सुनिश्चित करना था। सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान कई परिसरों की तलाशी ली गई और पहचान सत्यापित की गई।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: ‘हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं’, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
राष्ट्रीय
Omar Abdullah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दिल्ली ब्लास्ट

Published on:

13 Nov 2025 10:02 pm

Hindi News / National News / बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर कई शहरों में होते धमाके, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

Bihar Election: मतगणना से पहले तेजस्वी यादव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हुए शामिल

पटना

अनंत Vs सूरजभान: रिजल्ट से पहले बाहुबलियों के घर महाभोज, ‘छोटे सरकार’ का बेटा लंदन से कर रहा निगरानी

पटना

Bihar Election Result: कैसे होती है वोटों की गिनती? जानें बिहार चुनाव परिणाम का प्रोसेस

14 नवंबर को बिहार में होगी मतगणना
राष्ट्रीय

Bihar Election: ‘नेपाल-बांग्लादेश जैसा नजारा…’ वाले बयान पर बुरे फंसे RJD MLC, DGP ने दिए कार्रवाई के आदेश

Bihar Election
पटना

Bihar Election: मतगणना से पहले ही BJP दफ्तर में जश्न की तैयारी, कोलकाता से फूल और मनेर के 500 किलो लड्डू का ऑर्डर

bihar election
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.