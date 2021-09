केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, कोरोना से हुई हर मौत के परिजन को 50 हजार की सहायता

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का आदेश जारी किया। मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि यह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से वितरित की जाएगी।

केंद्र सरकार का यह आदेश तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट वकील और सह-याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में उन परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह राशि की मांग की गई है, जिनकी मृत्यु COVID-19 महामारी के कारण हुई थी।

केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राहत कार्यों में शामिल या इससे जुड़े लोगों समेत कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान करनेकी सिफारिश की थी। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो COVID-19 के रूप में प्रमाणित की जा रही मृत्यु का कारण बननेवाली गतिविधियों को रोकने की तैयारी में लगे हुए थे।

