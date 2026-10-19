IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, चेन्नई में 14 इंच से ज्यादा बारिश, निचले इलाकों में जलभराव

Wheather Update: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मौसम प्रणालियों के प्रभाव से हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बीती शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रातभर जारी रहा। इस दौरान शहर में 35.8 सेंटीमीटर यानी 14 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी वर्षा के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया, जबकि निचले इलाकों में जलभराव से वाहन डूब गए। शहर के कई हिस्सों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारों के अनुसार, चक्रवात मिचौंग के दौरान वर्ष 2023 में हुई बारिश के बाद यह चेन्नई में दर्ज सबसे अधिक वर्षा है। खास तौर पर उत्तर चेन्नई में कम समय के भीतर भारी बारिश होने से स्थिति बिगड़ गई। अचानक बढ़े जलस्तर के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो गया और सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुईं।