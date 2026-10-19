डीएमके बना रही तीसरे मोर्चे की रणनीति? कांग्रेस के सामने बढ़ी विपक्षी एकता की चुनौती

DMK: विपक्षी राजनीति में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के सामने नई चुनौती उभर रही है। तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) अब कांग्रेस के साथ पुराने रिश्तों को दोबारा मजबूत करने के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग राजनीतिक मंच की संभावनाएं तलाश रही है। इस पहल से विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। साथ ही, ऐसे क्षेत्रीय दलों को नया विकल्प मिल सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर सहज नहीं हैं।