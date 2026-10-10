Video: ड्रोन से निगरानी, दिल्ली की सड़कों पर स्पाइक स्ट्रिप्स और जगह-जगह बैरिकेडिंग

लेकिन अब CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का भी विरोध कर रही है। यह विवाद कथित 'वोट चोरी' और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विपक्ष तथा चुनाव आयोग के बीच बढ़ते टकराव से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे पहले प्रदर्शन के लिए जुट रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उधर, गौतम बुद्ध नगर में 10 से 20 अक्टूबर तक BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासन ने त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित प्रदर्शनों को इसकी वजह बताया है।