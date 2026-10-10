CJP Protest : ‘मैं गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके समेत तीन को लिया हिरासत

CJP Protest Abhijeet Dipke Detained : नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया। उनके साथ सौरव दास और आशुतोष रांका को भी विमान के अंदर से हिरासत में लिया गया। विमान के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के कुछ मिनट बाद दिल्ली पुलिस के जवान विमान में पहुंचे और तीनों को अपने साथ ले गए।