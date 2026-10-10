SIR Voter List Controversy: दिल्ली में सुरक्षा के घेरे और SIR पर सियासी संग्राम, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल

SIR Voter List Controversy: दिल्ली में वोटिंग और सिक्योरिटी को लेकर पॉलिटिकल बहस और भी गरम होती जा रही है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं का साथ दिया है, और केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों पर निशाना साधा है। वह वोटर लिस्ट के “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” (SIR) को लेकर खास तौर पर परेशान हैं। उनका कहना है कि इसने लाखों लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया है, जिससे चुनावी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिर से चर्चा में आ गई है।