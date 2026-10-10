राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर, दिल्ली की सड़कों पर तमाशा करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता: रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे 'वोट चोरी' के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार-बार चुनाव में हार रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में हंगामा खड़ा करता है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी की करीब 1.25 लाख वोटों से हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद क्षेत्र में भी विपक्ष को करीब 70 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां मुस्लिम आबादी 70 प्रतिशत है। उन्होंने असम में लोकसभा उपचुनाव में डेढ़ लाख वोटों से हार का भी उल्लेख किया।