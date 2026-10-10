CJP Protest Nitin Nabin on Rahul Gandhi : सीजेपी प्रदर्शन पर नितिन नवीन का बड़ा बयान, विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रही देश को अस्थिर करने की कोशिश

नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मिली हार को स्वीकार करने और उससे सीखने के बजाय विपक्ष देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्ष की इन गतिविधियों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं और विदेशी ताकतें भी इसमें भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को देश की तरक्की रास नहीं आ रही है।