10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CJP Protest Nitin Nabin on Rahul Gandhi : सीजेपी प्रदर्शन पर नितिन नवीन का बड़ा बयान, विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रही देश को अस्थिर करने की कोशिश

CJP Protest Nitin Nabin on Rahul Gandhi : सीजेपी प्रदर्शन को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और उनके बयानों से देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 10, 2026

Nitin Nabin

CJP Protest Nitin Nabin (Photo-ANI)

CJP Protest Nitin Nabin on Rahul Gandhi :नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में शांति और सद्भाव के साथ रह रहे 140 करोड़ लोगों के बीच अस्थिरता पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि इसके पीछे राजनीतिक एजेंडा है और विदेशी ताकतों के इशारे पर ऐसा किया जा रहा है।

दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच मीडिया से बात करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि आज देश में बेहद खतरनाक और गंभीर स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की 140 करोड़ जनता, जो सुख-शांति के साथ भारत के विकास में सहयोग कर रही है, उसे अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वाले दो समूह हैं। इनमें एक का नेतृत्व 'इंडी गठबंधन' के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि दूसरे समूह में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन समूहों के इरादों को समझ रही है। नितिन नवीन ने कहा कि आज अराजकता की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन देश में अधिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। आपके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे।

जनता ने नकारा, अब देश को अस्थिर करने का प्रयास

नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मिली हार को स्वीकार करने और उससे सीखने के बजाय विपक्ष देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि विपक्ष की इन गतिविधियों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हैं और विदेशी ताकतें भी इसमें भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद भारत लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष को देश की तरक्की रास नहीं आ रही है।

भारत की प्रगति विपक्ष को पच नहीं रही

नितिन नवीन ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश की विकास यात्रा को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और विदेशी ताकतों के इशारे पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि देश के राष्ट्रभक्त नागरिक मिलकर ऐसी कोशिशों को नाकाम कर देंगे।

अर्बन नक्सल मानसिकता के लोग देश को अस्थिर करने में जुटे

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को भय के माहौल से बाहर निकालने, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के प्रयास किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अब भी कुछ लोग 'अर्बन नक्सल' मानसिकता के साथ देश को अस्थिर करने में लगे हैं। नितिन नवीन ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और 'इंडी' गठबंधन के नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का युवा उनके बयानों और भाषा को देख रहा है।

'संविधान और लोकतंत्र के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता'

नितिन नवीन ने कहा कि भारत का युवा भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जनता स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर विदेशी ताकतों के साथ गठजोड़ कर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि झूठ के सहारे संविधान और लोकतंत्र के नाम पर जनादेश को चुनौती देना जनता के फैसले का अपमान है।

'सरकार सख्ती से निपटेगी, भाजपा कार्यकर्ता भी देगा जवाब'

विपक्ष को चेतावनी देते हुए नितिन नवीन ने कहा कि जनता ने जिस नेतृत्व पर विश्वास जताया है, वही देश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने विपक्ष की लगातार चुनावी हार को उसकी हताशा से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि वह देश को शांति से आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता।

नितिन नवीन ने कहा कि देश में तनाव पैदा करने की कोशिशों से भारत सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर ऐसी गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि देश के भीतर या बाहर सक्रिय ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

Updated on:

10 Oct 2026 11:24 am

Published on:

10 Oct 2026 10:26 am

Hindi News / National News / CJP Protest Nitin Nabin on Rahul Gandhi : सीजेपी प्रदर्शन पर नितिन नवीन का बड़ा बयान, विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रही देश को अस्थिर करने की कोशिश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP

Video: ड्रोन से निगरानी, दिल्ली की सड़कों पर स्पाइक स्ट्रिप्स और जगह-जगह बैरिकेडिंग

DELHI CJP PROTEST
राष्ट्रीय

CJP Protest : ‘मैं गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कीजिए’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके समेत तीन को लिया हिरासत

Abhijeet Dipke
राष्ट्रीय

'तीन साल से राहुल-प्रियंका अकेले लड़ रहे थे, अब Gen-Z बचाएंगे लोकतंत्र', CJP प्रोटेस्ट पर बोले पप्पू यादव

pappu yadav on cjp protest and rahul gandhi
राष्ट्रीय

SIR Voter List Controversy: दिल्ली में सुरक्षा के घेरे और SIR पर सियासी संग्राम, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल

Jairam Ramesh SIR
राष्ट्रीय

राहुल गांधी झूठ बोलने में माहिर, दिल्ली की सड़कों पर तमाशा करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता: रविशंकर प्रसाद

India GDP Growth
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.