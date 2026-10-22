बीकानेर हाउस विवाद: प्रियंका गांधी वाड्रा पर बीजेपी का पलटवार, कहा- ‘विक्टिम कार्ड’ खेल रहा है गांधी परिवार

इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में रेहान ने लिखा, "पांच घंटे पहले, बीकानेर हाउस मैनेजमेंट ने मुझे अपने शो 'नो आइडिया इज़ फाइनल' (No Idea Is Final) से ज्यादातर कलाकृतियां हटाने के लिए मजबूर किया। यह शो आज शाम 7 बजे शुरू होने वाला है। इनमें दिल्ली में युवाओं के विरोध-प्रदर्शन की तस्वीरें थीं। जाहिर है, उन्हें यह सामग्री 'आपत्तिजनक' लगी। उन्होंने मुझसे तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने के लिए भी कहा। मैंने मना कर दिया। मैं भारतीय ध्वज की तस्वीर नहीं हटाऊंगा।" रैहान ने कहा कि फिलहाल प्रदर्शनी का कुछ हिस्सा जारी रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी, तो वह कोई दूसरी जगह ढूंढकर "विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों का पूरा कलेक्शन" वहां प्रदर्शित करेंगे।