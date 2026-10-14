पनीर के नाम पर क्या आप भी खा रहे हैं नकली माल? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, FSSAI और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि होटलों और रेस्तरां में पनीर की डिश ऑर्डर करने वाले ग्राहक स्वाभाविक रूप से दूध से बने उत्पाद की उम्मीद करते हैं। हालांकि, वकील ने तर्क दिया कि उनके पास यह जानने का कोई असरदार तरीका नहीं है कि डिश में असली पनीर है या नॉन-डेयरी सामग्री से बना कोई विकल्प। वकील ने कहा, 'यह एक नकल हो सकती है। यह पनीर जैसा दिखता है और इसका स्वाद भी पनीर जैसा होता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती और न ही इसे जानने या पता लगाने का कोई तरीका है।'