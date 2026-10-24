पश्चिम बंगाल में BJP की नजर अब निकाय चुनाव पर, दिलीप घोष बोले- बिखरे विपक्ष का फायदा मिलेगा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता को लेकर होने वाली चर्चा अक्सर उनके विदेश दौरों पर केंद्रित रहती है, न कि उनकी राजनीतिक भूमिका, योगदान या उनकी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी की चर्चा होती है, बात इसी पर घूमती है कि वे विदेश क्यों गए, कब गए, कहां गए और कब लौटेंगे। उनकी राजनीति में भूमिका, उनके योगदान और उनकी पार्टी के चुनावी नतीजों पर चर्चा क्यों नहीं होती? उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सीजेपी के बैनर तले वे जो चाहें कर सकते हैं।