24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Sonia Gandhi: पहली मुलाकात में ही राजीव गांधी के इस अंदाज पर फिदा हो गई थीं सोनिया गांधी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

Belonging A Journey of Love: सोनिया गांधी ने अपनी आगामी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की झलक साझा करते हुए राजीव गांधी से पहली मुलाकात का दिलचस्प किस्सा सुनाया। जानिए, कैसे इंग्लैंड के एक ग्रीक रेस्तरां में शुरू हुई थी दोनों की प्रेम कहानी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 24 Oct 2026, 12:53 PM IST

Sonia Gandhi Upcoming Book

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 'X' पर किया डेब्यू (Photo-IANS)

Sonia Gandhi Biography: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के बाद अब एक्स (X) पर भी डेब्यू कर लिया है। उन्होंने अपने पहले पोस्ट में अपनी आने वाली किताब 'Belonging: A Journey of Love' के बारे में जानकारी शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया। 

सोनिया गांधी ने बताया कि इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात एक ग्रीक रेस्तरां में हुई थी। पहली ही मुलाकात में राजीव गांधी का सौम्य स्वभाव उन्हें बेहद पसंद आया था।

इंग्लैंड के एक रेस्तरां में हुई थी पहली मुलाकात

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में रहते हुए वह इटैलियन खाना तलाश रही थीं। इसी दौरान उन्हें एक ग्रीक रेस्तरां के बारे में पता चला, जहां यूरोप के साथ-साथ भारत के भी कई छात्र खाना खाने आया करते थे। इसी रेस्तरां में उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी।

सोनिया गांधी ने बताया कि उस रेस्तरां में ज्यादातर यूरोपीय छात्र आते थे, लेकिन भारतीय छात्र भी वहां जाते थे। इसी जगह उनकी और राजीव गांधी की पहली मुलाकात हुई थी। 

राजीव गांधी का सौम्य स्वभाव सोनिया गांधी को आया था पसंद

राजीव गांधी से पहली मुलाकात को याद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें लगभग तुरंत महसूस हो गया था कि वह उनके साथ अपना जीवन बिताना चाहेंगी। बाद में उन्हें पता चला कि राजीव गांधी भी उनके बारे में ऐसा ही महसूस करते थे।

सोनिया गांधी ने बताया कि एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों का परिचय कराया था। इसके बाद वे दोस्त बन गए। दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना, घूमना और अलग-अलग जगहों को देखना उनकी मुलाकातों का हिस्सा बन गया। उन्होंने एक वैलेंटाइन पार्टी का भी जिक्र किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे।

25 फरवरी 1968 को हुई थी सोनिया और राजीव गांधी की शादी

बता दें कि राजीव और सोनिया गांधी की 25 फरवरी 1968 को शादी हुई थी। राजीव गांधी बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि, 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती बम हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने सोनिया गांधी के जीवन को गहराई से प्रभावित किया।

Instagram पर भी सोनिया गांधी ने की शुरुआत

बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी एक वीडियो शेयर कर अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' की पहली झलक पेश की।

अपने पहले Instagram पोस्ट में सोनिया गांधी ने इस खास मौके पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि वह अपनी किताब की पहली झलक सबके साथ साझा करके बेहद आभारी हैं। उन्होंने बताया कि यह किताब प्रेम, कर्तव्य, जीवन में मिले दुखों और अपनेपन की तलाश की कहानी है।

क्या है 'Belonging: A Journey of Love' में खास?

सोनिया गांधी की आगामी किताब उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाएगी। इसमें युद्ध के बाद के इटली में बीते उनके बचपन, राजीव गांधी के साथ उनके प्रेम संबंध और भारत आने के सफर का जिक्र होगा।

‘कांग्रेस के सामने झुकी CPM, राहुल गांधी के इशारे पर विजयन को बचाने का प्रयास’, BJP ने किया दावा

ये भी पढ़ें
Pinarayi Vijayan News

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Oct 2026, 12:53 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / Sonia Gandhi: पहली मुलाकात में ही राजीव गांधी के इस अंदाज पर फिदा हो गई थीं सोनिया गांधी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पश्चिम बंगाल में BJP की नजर अब निकाय चुनाव पर, दिलीप घोष बोले- बिखरे विपक्ष का फायदा मिलेगा

Dilip Ghosh
राष्ट्रीय

जामिया में 'फ्री कश्मीर' नारे पर जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने जताई आपत्ति, गिरिराज सिंह पर लगाया आंदोलन को बदनाम करने का आरोप

free kashmir slogan controversy
राष्ट्रीय

Punjab Election 2027: पंजाब में दलित वोट कितना अहम, क्या कांग्रेस फिर दलित मुख्यमंत्री बनाएगी?

Punjab Congress Election Strategy
राष्ट्रीय

अनंत सिंह पर बरसे नीरज कुमार, बोले- विरोध करने वालों का तबीयत खराब कर देगी पार्टी

JDU's internal infighting
राष्ट्रीय

यासीन मलिक समेत 7 लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कोर्ट ने दिया आदेश

NIA court frames charges against Yasin Malik
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.