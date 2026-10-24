Sonia Gandhi: पहली मुलाकात में ही राजीव गांधी के इस अंदाज पर फिदा हो गई थीं सोनिया गांधी, सुनाया दिलचस्प किस्सा

Sonia Gandhi Biography: कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के बाद अब एक्स (X) पर भी डेब्यू कर लिया है। उन्होंने अपने पहले पोस्ट में अपनी आने वाली किताब 'Belonging: A Journey of Love' के बारे में जानकारी शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने पूर्व पीएम राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया।