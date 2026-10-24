हूती हमलों से हिला सऊदी अरब: EU-GCC शिखर सम्मेलन स्थगित, जानें दुनिया और भारत पर क्या पड़ेगा असर

हालिया संघर्ष में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी अरामको पर हमला किया। उसके सबसे बड़े पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि बाब अल मंडेब जलडमरूमध्य में सऊदी अरब के जहाजों पर हमला कर बड़ी चोट दी। 10 अक्टूबर को हूतियों ने रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें 13 लोग मारे गए, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट की विशेषज्ञ अप्रैल लॉन्गली एली के अनुसार यह एक दशक से ज़्यादा समय में सऊदी अरब पर सबसे घातक हमला था। सामरिक मामलों पर नजर रखने वाली एक संस्था ने कहा कि 5 अक्टूबर से अब तक सऊदी अरब के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट को हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाया है। जिनमें 20 लोगों की मौत हुई। हालांकि, सऊदी अरब की कार्रवाई में भी कई हूती विद्रोही मारे गए।