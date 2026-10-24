नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर जश्न की तैयारी, एक लाख लोगों के लिए बन रही मिठाई, बोले- हम तो जीतते ही रहते हैं

Anant Singh on MLC Election Result: बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव की मतगणना और आधिकारिक नतीजे 27 तारीख को आने हैं, लेकिन मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के आवास पर जश्न अभी से शुरू हो गया है। जन सुराज पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में खुलकर उतरे अनंत सिंह ने आधिकारिक नतीजों की घोषणा से तीन दिन पहले ही जीत का ऐलान कर दिया है। उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोगों के स्वागत की जोरदार तैयारियां चल रही हैं, जहां खाने-पीने और मिठाइयों का इंतजाम किया गया है। खाना पकाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है और हजारों समर्थकों के आने की उम्मीद को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं।