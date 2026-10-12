Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीश साल्वे का बड़ा बयान, बोले- सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश नाकाम

Harish Salve Statement: सुप्रीम कोर्ट की रविवार को हुई विशेष सुनवाई और प्रदर्शनकारियों को मिली राहत पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने अदालत के फैसले को संतुलित बताते हुए कहा कि न्यायपालिका ने एक तरफ आम नागरिकों और प्रदर्शनकारियों को राहत देने का रास्ता खोला, तो दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने वाली मांगों को स्वीकार नहीं किया। साल्वे के बयान ने अदालत के आदेश, विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस को फिर चर्चा में ला दिया है।