Barda Wildlife Sanctuary: गिर के बाहर शेरों की नई सल्तनत! 144 साल बाद बरडा में लौटी एशियाई शेरों की दहाड़

गुजरात में गिर जंगलों के अलावा अब बरडा वन्यजीव अभयारण्य भी एशियाई शेरों का नया ठिकाना बन रहा है। पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में करीब 192 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैले इस अभयारण्य में शेरों के लिए अनुकूल आवास, पर्याप्त शिकार और उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां मौजूद हैं। हाल ही में गुजरात वन विभाग और बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के शोध के अनुसार 144 साल बाद शेर प्राकृतिक रूप से बरड़ा के जंगल में लौटे थे। शुरुआत में एक नर शेर आया, जिसके बाद वन विभाग ने पांच मादा शेरों को यहां पहुंचाया। वर्तमान में अभयारण्य में 17 शेर हैं।