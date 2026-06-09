कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया TMC के ‘पुष्पा’ जहांगीर खान को गिरफ्तार? नेपाल में बसने की थी फुल प्लानिंग

29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हिंसा और गड़बड़ी की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। दोबारा वोटिंग 21 मई को होनी थी। खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद वे कोर्ट गए और 18 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल-जज बेंच ने उन्हें फाल्टा में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी। लेकिन 21 मई को होने वाली दोबारा वोटिंग से 48 घंटे पहले खान चुनाव से हट गए। अपनी निष्ठा बदलने का हवाला देते हुए खान ने कहा था कि मेरा सपना एक 'गोल्डन फाल्टा' का था। हमारे मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। इसी वजह से मैंने खुद को पीछे हटाने का फैसला किया है।