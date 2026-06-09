TMC सांसद सौगत राय ने माना, पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता नहीं रख पाई पार्टी को एकजुट

उन्होंने टीएमसी से निलंबित विधायक रितब्रत बनर्जी के साथ ममता के करीबी व कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम की मीटिंग पर भी नाराजगी जताई। सौगत ने आगे कहा कि मैं आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से अभिषेक बनर्जी का बचाव करने वाला नहीं हूं, लेकिन उन लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान और 4 मई को नतीजे आने से पहले तक वे ही नेता अभिषेक बनर्जी की तारीफ क्यों कर रहे थे। बता दें कि उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब लोकसभा में तृणमूल के 28 सदस्यों में से ज़्यादातर ने कथित तौर पर स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर एक अलग गुट के तौर पर मान्यता मांगी और NDA का हिस्सा बनने का फैसला किया।