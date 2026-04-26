Weather Update: उत्तर भारत में हीटवेव को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने साफ कहा है कि 28 अप्रैल तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू का असर बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी हालात बेहद खराब हैं। अब मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यह गर्मी दक्षिण भारत की तरफ भी बढ़ सकती है। केरल और माहे जैसे इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।