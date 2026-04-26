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Weather Update: उत्तर भारत में हीटवेव को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Alert: 5 राज्यों में 28 अप्रैल तक भयंकर लू का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी पारा 45 डिग्री के पार हो गया है।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Apr 26, 2026

राजस्थान में हीटवेव का दौर जारी, फोटो पत्रिका

भारत के बड़े हिस्से भीषण लू (Heat wave Alert) की चपेट में हैं। इस साल इस समय के लिए तापमान सामान्य स्तर से काफी ऊपर चला गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान में अचानक तेजी देखी गई है। IMD ने चेतावनी दी है कि उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में 28 अप्रैल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यह इस राज्य में इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा तापमान है। सड़कें सुनसान हैं, दोपहर में बाजार खाली पड़े हैं और लोग घरों में दुबके बैठे हैं। यूपी सरकार ने 32 जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी कर दिया है।

दिल्ली में 44.5 डिग्री, येलो अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में शनिवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। रविवार को भी राहत नहीं मिली और पारा 40 डिग्री के ऊपर बना रहा। कई इलाकों में गर्म और जलाने वाली हवाएं चलती रहीं। अधिकारियों ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने को कहा है।

28 अप्रैल तक नहीं मिलेगी राहत

भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने साफ कहा है कि 28 अप्रैल तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में लू का असर बना रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी हालात बेहद खराब हैं। अब मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यह गर्मी दक्षिण भारत की तरफ भी बढ़ सकती है। केरल और माहे जैसे इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं।

बाहर निकलना है तो ये जरूर करें

मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को कुछ जरूरी सलाह दी है। दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें। पानी खूब पिएं, भले ही प्यास न लगे। हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें। टोपी, छाता और धूप का चश्मा साथ रखें। अगर बाहर काम करना जरूरी हो तो सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें। बंद गाड़ी में बच्चों और जानवरों को भूलकर भी अकेला न छोड़ें।

विशेषज्ञों की चेतावनी, और बढ़ सकती है तकलीफ

जानकारों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में लू और भी तीखी हो सकती है। बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इस बार गर्मी सामान्य से काफी पहले और काफी तेज आई है, जो चिंता का बड़ा कारण बन गई है।

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Updated on:

26 Apr 2026 01:58 pm

Published on:

26 Apr 2026 01:57 pm

Hindi News / National News / Weather Update: उत्तर भारत में हीटवेव को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

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