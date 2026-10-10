धरती की गर्मी से हरित ऊर्जा तक, भारत-आइसलैंड की साझेदारी में कितनी संभावनाएं?

Renewable Energy Cooperation: भारत और आइसलैंड ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की है। विदेश राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने शुक्रवार को आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक में वहां के पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु मंत्री जोहान पॉल जोहानसन से मुलाकात की। कीर्ति वर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर उपयोगी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत और आइसलैंड इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ाने और व्यावहारिक सहयोग को आगे ले जाने के इच्छुक हैं।