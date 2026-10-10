India Power Demand: पांच साल में बिजली की मांग में 91 गीगावाट का उछाल, 2042 तक देश के सामने होगी बड़ी चुनौती

सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन में अधिक होता है, जबकि शाम और रात में भी बिजली की जरूरत बनी रहती है। ऐसे में दिन में उत्पादित बिजली को बाद में इस्तेमाल करने के लिए बैटरी भंडारण और ग्रिड प्रबंधन मजबूत करना होगा। केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए 1.86 लाख करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। इसके तहत 2032-33 तक 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और 50 गीगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।