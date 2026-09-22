जमुई मामले पर जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, कहा-बिहार की जेलों में एक खास समुदाय के 70% लोग, एनकाउंटर के बाद बढ़ा शक

जमुई मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर आज बिहार की जेलों पर नजर डालें, तो वहां बंद करीब 70 प्रतिशत लोग एक खास समुदाय से आते हैं। चाहे मामले बलात्कार के हों, जमीन पर कब्जा करने के हों या हत्या के, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, इन सभी मामलों में शामिल 70 प्रतिशत लोग उसी समुदाय से संबंधित हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं।