Sanjay Singh on Congress BJP: कांग्रेस-बीजेपी पर संजय सिंह का बड़ा आरोप, बोले- AAP को खत्म करना दोनों पार्टियों का मकसद

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का कथित तौर पर एक ही उद्देश्य है आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। उन्होंने कहा कि आप के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो तक प्रसारित किए जा रहे हैं। संजय सिंह ने पंजाब पुलिस को लेकर किए जा रहे दावों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे राज्यों में नशे के कारोबार के मुद्दे पर ये दल चुप रहते हैं, जबकि पंजाब में आप सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है।