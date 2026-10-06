किस्सा: मुंबई में बच्चे ने जेफ्री आर्चर को ही बेचनी चाही उनकी किताब, जब पायरेसी का बड़ा खेल देखकर चौंक गए थे लेखक

Jeffrey Archer: दुनियाभर में मशहूर ब्रिटिश लेखक जेफ्री आर्चर का निधन सोमवार को हो गया। वह 86 साल के थे। आर्चर ने कई बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं। जिनमें 1979 में आई Kane and Abel, 2026 में आई Adam and Eve सहित कई किताबें शामिल हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता किताबों की पायरेसी थी। आपको बता दें कि ब्रिटिश लेखक जेफ्री आर्चर का भारत से रिश्ता कुछ अलग ही था। उनकी किताबें यहां सिर्फ खूब बिकती नहीं थीं, बल्कि कई बार भारत में उनकी रिलीज ब्रिटेन से भी पहले कर दी जाती थी। इसके पीछे कोई खास रणनीति नहीं, बल्कि एक ऐसी समस्या थी जिससे आर्चर लंबे समय तक परेशान रहे, वह थी किताबों की पायरेसी। आर्चर ने 2016 में The Times of India को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनकी नई किताब पहले ब्रिटेन में रिलीज होती, तो पाइरेटेड कॉपियां भारत की सड़कों पर आधिकारिक किताबों के पहुंचने से पहले आ जाती थीं। इसलिए उनके पब्लिशर्स ने भारत में किताबें पहले लॉन्च करना शुरू कर दिया था।