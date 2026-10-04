तेलंगाना में सूखे को लेकर कविता ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा- 60 लाख किसानों की जिंदगी बचाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें

कविता ने प्रधानमंत्री से दक्षिणी राज्यों, खासकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जबकि कुछ राज्यों में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि दक्षिणी राज्यों पर ध्यान दें। खासकर तेलंगाना में हम गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं। जहां भी अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है, कृपया हमें मुफ्त बिजली दें। उन्होंने चेतावनी दी कि संकट की इस घड़ी में किसानों को सहायता नहीं मिली तो तेलंगाना के लोग और किसान केंद्र सरकार को माफ नहीं करेंगे।