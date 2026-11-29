लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है। इस बीच, एक पुरानी बहस फिर से चर्चा में आ गई है। करीब 77 साल पहले संविधान सभा में भी लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या तय करने को लेकर जोरदार बहस हुई थी। उस समय सवाल यह था कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था में कितने सांसद होने चाहिए और क्या इसकी कोई अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए?