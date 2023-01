दोस्त के घर जाने से गुस्साए आफताब ने की श्रद्धा की हत्या, चार्जशीट दाखिल होने के बाद पुलिस का बड़ा खुलासा

दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर मर्डर केस की चार्जशीट को साकेत कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें 100 बयान और इलेक्ट्रॉनिक-फोरेंसिक सबूत सहित केस से जुड़ी अन्य जानकारियां दी गई हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कई खुलासे किए हैं।

Mehrauli murder: Aaftab Poonawala was outraged at Shraddha Walkar going to meet another friend: Delhi Police