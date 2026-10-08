नाना पाटेकर का कार्डियक अरेस्ट से निधन, PM नरेंद्र मोदी बोले- पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे उनके किरदार

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का यूं अचानक चले जाना एक गहरा धक्का है। वे जितने बड़े कलाकार थे, दिल के भी उतने ही बड़े इंसान थे। 'क्रांतिवीर' से लेकर 'नटसम्राट' तक उन्होंने अपने दमदार अभिनय से मराठी और हिंदी सिनेमा में एक स्वर्णिम दौर रचा। अभिनय के अलावा वे जमीनी स्तर पर काम करने वाले संवेदनशील इंसान थे। महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिवार अभियान' के दौरान उन्होंने मकरंद अनासपुरे के साथ मिलकर 'नाम फाउंडेशन' की नींव रखी और खुद खेतों में जाकर किसानों और सूखा पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। आज जब राज्य फिर से संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में उनका साथ छूट जाना एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नाना पाटेकर का जाना कला जगत और समाज दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।