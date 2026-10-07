नरेंद्र मोदी के हेड के तौर पर 25 साल पूरे, 12 सालों में बतौर पीएम मोदी के 10 बड़े फैसले

PM Modi 10 Major Decisions in Public Service: राजनीति में बतौर हेड 25 साल का सफर किसी भी नेता के लिए एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे किए हैं। उनका यह सफर गुजरात (2001) के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ था और अब वे प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में उन्होंने ‘श्री विनायक मंदिर’ में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं।