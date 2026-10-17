‘चुटकुलों से सिनेमा हॉल चलते हैं, सरकार नहीं, नायब सैनी का भगवंत मान पर तीखा हमला

उनके पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। काम पूरा करने के लिए एक निश्चित समय होता है, और वे उस दौरान कुछ भी करने में विफल रहे, जबकि उनसे ऐसा करने के लिए कहा भी गया था। उन्होंने इस वादे पर वोट मांगे थे कि वे तीन से छह महीने के भीतर नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म कर देंगे। अब, जब केवल तीन महीने बचे हैं, तो नशीले पदार्थों के तस्कर इतने बेखौफ हो गए हैं कि वे बिना किसी झिझक या डर के अपना काम कर रहे हैं।