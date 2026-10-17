Unique Wedding: दुर्गापूजा के उत्सवी माहौल में अनोखी शादी, मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने अजय-सुमना ने पहनाई वरमाला

पूजा समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने दोनों की पहल की सराहना की। अजय ने स्पष्ट किया कि उनका विवाह परिवार से भागकर नहीं हुआ, बल्कि दोनों परिवारों की सहमति से वे विवाह के बंधन में बंधे हैं। इस तरह कानूनी रजिस्ट्रेशन के बाद दुर्गापूजा मंडप में हुई वरमाला की रस्म उनके लिए एक यादगार अवसर बन गई। दुर्गापूजा को खुशियां, मिलन और नई उम्मीदों का पर्व माना जाता है। ऐसे में षष्ठी के दिन मां दुर्गा के सामने वरमाला पहनाने वाले अजय और सुमना की शादी ने उत्सव के माहौल में एक अलग रंग भर दिया।