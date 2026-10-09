9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, बोले- अंबानी-अडानी से दिक्कत तो मस्क और जुकरबर्ग का समर्थन क्यों?

Nishikant Dubey Rahul Gandhi भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी भारत के उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, जबकि अमरीकी कारोबारियों का समर्थन करते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 09, 2026

Nishikant Dubey-Rahul Gandhi

Nishikant Dubey-Rahul Gandhi (Photo-IANS)

Nishikant Dubey Rahul Gandhi : देवघर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एलन मस्क और राहुल गांधी के बीच सोशल मीडिया मंच एक्स पर हुई बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, जबकि अमरीकी कारोबारियों का समर्थन करते हैं। दुबे ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, तो उन्हें सभी उद्योगपतियों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का समर्थन करने की क्या जरूरत है?

भारतीय उद्योगपतियों का विरोध तो सबका करें

निशिकांत दुबे ने कहा कि अंबानी और अडानी भारत में कमाई करते हैं और अपना पैसा देश में ही रखते हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी उनके प्रति नकारात्मक रुख रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अमरीका के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से अमरीकी कारोबारियों के प्रति उनका रवैया अलग है। दुबे ने कहा कि यदि राहुल गांधी उद्योगपतियों का विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला और जिंदल सहित सभी उद्योगपतियों का विरोध करना चाहिए। फिर एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग का समर्थन क्यों किया जा रहा है?

स्टारलिंक को अनुमति नहीं मिलने के पीछे सुरक्षा संबंधी चिंताएं

भाजपा सांसद ने स्टारलिंक को भारत में सुविधाएं या अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस विषय पर एक्स पर पोस्ट भी किया है। भारत सरकार की ओर से स्टारलिंक को अब तक अनुमति नहीं दिए जाने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इस संबंध में चिंताएं जताई हैं।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की परवाह नहीं करते राहुल

निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से उठाई गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए राहुल गांधी ऐसा रुख अपना रहे हैं, जिससे इन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। दुबे ने यह बात सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने बयान में कही।

‘लोगों को फायदा नहीं देना चाहती सरकार’, एलन मस्क का नाम लेकर बोले इमरान मसूद

ये भी पढ़ें
Starlink India

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2026 01:03 pm

Published on:

09 Oct 2026 01:03 pm

Hindi News / National News / निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, बोले- अंबानी-अडानी से दिक्कत तो मस्क और जुकरबर्ग का समर्थन क्यों?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को पुलिस ने नहीं दी इजाजत, बताई ये वजह

CJP activist detained
राष्ट्रीय

एलन मस्क को राहुल गांधी के जवाब पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तंज, बोले- कांग्रेस खुद भ्रमित, नहीं पता लेफ्ट जाना है या राइट

starlink india row
राष्ट्रीय

राम माधव बोले- एलन मस्क याद रखें, भारत कोई ‘बनाना रिपब्लिक’ नहीं; राहुल गांधी बताएं रातोंरात क्या हुआ

Ram Madhav
राष्ट्रीय

ध्रुव राठी की नागरिकता पर उठे सवाल, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह सचिव से की जांच की मांग

Dhruv Rathee Latest News, SIR Protest Bengaluru
राष्ट्रीय

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर को सुनवाई, 1.70 लाख अपीलों पर टिकी नजरें

West Bengal SIR, Supreme Court West Bengal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.