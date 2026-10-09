‘लोगों को फायदा नहीं देना चाहती सरकार’, एलन मस्क का नाम लेकर बोले इमरान मसूद

एलन मस्क की सेवाओं को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। (फोटो सोर्स-IANS)
Starlink India: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एलन मस्क की सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एलन मस्क की सेवाएं भारत में शुरू होती हैं, तो इससे आम लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन उनका आरोप है कि सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को इसका फायदा मिले।
मसूद ने यह बात एलन मस्क के बारे में पूछे गए सवाल पर कही। उनके बयान के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है कि मस्क की सेवाएं भारत में शुरू होने से लोगों को क्या फायदा मिल सकता है।
इमरान मसूद का कहना है कि एलन मस्क की सेवाएं भारत में आने से लोगों को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों के फायदे के बारे में नहीं सोच रही है।
हालांकि, मसूद ने यह साफ नहीं किया कि वे एलन मस्क की किस सेवा की बात कर रहे हैं और उससे लोगों को किस तरह का फायदा मिल सकता है।
एलन मस्क की कंपनियां इंटरनेट, इलेक्ट्रिक कार और दूसरी तकनीकों से जुड़े कारोबार में काम करती हैं। उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भी चर्चा में रहती है। भारत में ऐसी सेवाएं शुरू होने से लोगों को नए विकल्प मिल सकते हैं। खासकर उन इलाकों में जहां तेज इंटरनेट की सुविधा मिलना मुश्किल है, सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, लोगों को कितना फायदा मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सेवा कब शुरू होती है, उसकी कीमत कितनी रहती है और उसे इस्तेमाल करने के लिए क्या नियम बनाए जाते हैं।
इमरान मसूद ने अपने बयान में सरकार पर आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। हालांकि, उनके इस दावे के समर्थन में कोई खास उदाहरण सामने नहीं आया है। सरकार की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल, मसूद के बयान ने एलन मस्क की सेवाओं को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि भारत में उनकी सेवाओं को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इससे आम लोगों को कितना फायदा मिल पाता है।
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