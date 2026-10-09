‘लोगों को फायदा नहीं देना चाहती सरकार’, एलन मस्क का नाम लेकर बोले इमरान मसूद

इमरान मसूद ने अपने बयान में सरकार पर आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया। हालांकि, उनके इस दावे के समर्थन में कोई खास उदाहरण सामने नहीं आया है। सरकार की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल, मसूद के बयान ने एलन मस्क की सेवाओं को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अब यह देखना होगा कि भारत में उनकी सेवाओं को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इससे आम लोगों को कितना फायदा मिल पाता है।