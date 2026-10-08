‘अपनी परवाह करें, दूसरे की चिंता छोड़ दें’, शिवराज के बयान पर इमरान मसूद का तीखा पलटवार

कांग्रेस सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने देश के भरोसे को तोड़ा है और उन्होंने घोर अपराध किया है। मसूद ने इसे 'राष्ट्रद्रोह' करार देते हुए कहा कि अगर उनमें नैतिकता होती तो उन्हें खुद पद से चले जाना चाहिए था। मसूद ने कहा कि लेकिन ये जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, जाएंगे जरूर, ये तय है।